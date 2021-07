Medici di base, gli Ambiti carenti sono 77 ma al bando di Ats Bergamo rispondono solo in 5 (Di martedì 13 luglio 2021) sono 5 le candidature pervenute in ATS Bergamo per la copertura dei 77 Ambiti carenti sul territorio della Bergamasca per quanto riguarda i Medici di Medicina generale. Il bando è scaduto venerdì scorso, in questi giorni verranno verificate le candidature, successivamente i singoli saranno contattati dall’Agenzia di Tutela della Salute via pec e avranno tre giorni per confermare o meno la loro volontà di assumere l’incarico. “Di fronte a un fabbisogno importante le candidature pervenute sono purtroppo poche – commenta Massimo Giupponi, direttore generale ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 luglio 2021)5 le candidature pervenute in ATSper la copertura dei 77sul territorio della Bergamasca per quanto riguarda idina generale. Ilè scaduto venerdì scorso, in questi giorni verranno verificate le candidature, successivamente i singoli saranno contattati dall’Agenzia di Tutela della Salute via pec e avranno tre giorni per confermare o meno la loro volontà di assumere l’incarico. “Di fronte a un fabbisogno importante le candidature pervenutepurtroppo poche – commenta Massimo Giupponi, direttore generale ...

