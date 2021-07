Media | social | poteri | “Un Héros” spiega come si crea e si distrugge un eroe

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 luglio 2021) I film migliori a Cannes arrivano in coda al concorso,da tradizione. Tornato a girare in Iran dopo una fase europea, Asghar Farhadi (Oscar per “Il Cliente”, Orso d’oro a Berlino per “La Separazione”) pone con “Un” domande geograficamente circoscritte, ma che di regionale non hanno niente. Tema chiave il contrasto tra la grande bellezza di civiltà millenarie e la barbarie che ha omologato il mondo, nelle stesse forme e con gli stessi mezzi. Simbolo della prima l’abbagliante Tomba di Serse in restauro, dove un detenuto per debiti (l’attore Amir Jadidi), in permesso per 48 ore, va a chiedere aiuto al cognato manovale. Deve convincere il suo ...