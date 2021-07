(Di martedì 13 luglio 2021) I nuovidi's saranno interamente in carta certificata e. Il 90% delusato per i prodotti è di carta certificata sostenibile e al, ed entro la ...

McDonald's presenta il nuovo packaging riciclabile al 100%: Risparmio di 1000 tonnellate di plastica all'anno

Agenzia ANSA

L'iniziativa nasce da un accordo fra's Italia, Comieco e Seda International Packaging Group con l'obiettivo di delineare il percorso di transizione ecologica comune. Nel percorso di ...'soggi i nuovi packaging interamente in carta certificata e riciclabile, coronamento di un impegno verso la progressiva eliminazione della plastica monouso negli imballaggi che ha ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - I nuovi packaging di McDonald's saranno interamente in carta certificata e riciclabile. Il 90% del packaging usato per i prodotti è di carta certificata sostenibile e al 100% r ...Il primo ristorante McDonald’s inaugurato in Italia a Roma diventa oggi la tappa iniziale del Roadshow della Sostenibilità, un progetto che sancisce l’impegno di McDonald’s in tema di economia circola ...