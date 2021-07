Maria Pia Garofalo nominata direttore artistico del “Festival Cilento in Opera” (Di martedì 13 luglio 2021) Al Palazzo baronale de Concilliis di Torchiara (SA), dal 1 al 4 settembre 2021, saranno proposti “I Concerti dei Baroni” in occasione della prima edizione del “Festival Cilento in Opera” curato dal soprano Maria Pia Garofalo. Continua senza sosta la carriera artistica di Maria Pia Garofalo che, con la nuova carica di direttore artistico del Leggi su 2anews (Di martedì 13 luglio 2021) Al Palazzo baronale de Concilliis di Torchiara (SA), dal 1 al 4 settembre 2021, saranno proposti “I Concerti dei Baroni” in occasione della prima edizione del “in” curato dal sopranoPia. Continua senza sosta la carriera artistica diPiache, con la nuova carica didel

