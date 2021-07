Marcus Rashford ai razzisti, "non chiederò mai scusa per quello che sono" (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - "Posso accettare tutte le critiche per la mia prestazione, il mio rigore non è stato ben tirato e avrei dovuto segnare. Ma non chiederò mai scusa per quello che sono e da dove vengo": con queste parole Marcus Rashford, attaccante della nazionale inglese e del Manchester United, ha replicato su Twitter all'ondata di insulti razzisti ricevuti da lui, Jordan Sancho e Bukayo Saka per gli errori dal dischetto nella finale degli europei. A Manchester è stato anche sfigurato un murale che gli era stato dedicato per l'impegno a favore dei bambini poveri. Dispiaciuto ma ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - "Posso accettare tutte le critiche per la mia prestazione, il mio rigore non è stato ben tirato e avrei dovuto segnare. Ma nonmaiperchee da dove vengo": con queste parole, attaccante della nazionale inglese e del Manchester United, ha replicato su Twitter all'ondata di insultiricevuti da lui, Jordan Sancho e Bukayo Saka per gli errori dal dischetto nella finale degli europei. A Manchester è stato anche sfigurato un murale che gli era stato dedicato per l'impegno a favore dei bambini poveri. Dispiaciuto ma ...

Advertising

InterSovrana : RT @perchetendenza: 'Rashford': Per gli insulti razzisti ricevuti da Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho dopo i loro errori dal dis… - ClockEndItalia : In genere non mi occupo di giocatori di squadre avversarie ma quello che ha fatto e scritto @MarcusRashford è strao… - Natinbilico : RT @pallonatefaccia: I razzisti rovinano il murales di Marcus Rashford, la gente di Withington risponde e lo riempie di messaggi in support… - RSIsport : ?Marcus Rashford risponde agli insulti razzisti: 'Non chiedo scusa per quello che sono' #RSISport - GiovanniAgost20 : 'Caro Marcus Rashford, spero che la tua tristezza non duri a lungo perché perché sei una brava persona: mi hai ispi… -