Marche in zona gialla Covid? Acquaroli: 'Allarmismo ingiustificato'. Il prefetto di Pesaro - Urbino: 'Ipotesi concreta e preoccupante' (Di martedì 13 luglio 2021) ANCONA - La notizia che nei giorni scorsi rimbalzava da Roma era quella delle Marche sotto la lente per quanto riguarda l'aumento dei contagi Covid , con il rischio, non imminente ma nella prospettiva ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 luglio 2021) ANCONA - La notizia che nei giorni scorsi rimbalzava da Roma era quella dellesotto la lente per quanto riguarda l'aumento dei contagi, con il rischio, non imminente ma nella prospettiva ...

Advertising

rtl1025 : ?? Coi numeri della pandemia in risalita, #Sicilia, #Campania, #Marche e #Abruzzo temono di tornare in zona gialla.… - amadesss : RT @Signorasinasce: Oltre alla #Campania rischiano la #zona??anche #Marche #Abruzzo e #Sicilia. Nella regione etnea, da ieri, il comune di #… - ForestaliNews : Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia viaggiano verso la zona gialla - Simona45104788 : Avviso per i 'giornalai' di regime. Non vi permettete più di scrivere che le Marche rischiano la zona gialla perché… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia rischiano il passaggio in zona gialla: sono vicini alla soglia dei 50 contagi per 10… -