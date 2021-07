Marche in zona gialla Covid? Acquaroli | ' Allarmismo ingiustificato' Il prefetto di Pesaro - Urbino | ' Ipotesi concerta e preoccupante'

Advertising

rtl1025 : ?? Coi numeri della pandemia in risalita, #Sicilia, #Campania, #Marche e #Abruzzo temono di tornare in zona gialla.… - zazoomblog : Marche in zona gialla Covid? Acquaroli: Allarmismo ingiustificato. Il prefetto di Pesaro - Urbino: Ipotesi concerta… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Marche, Acquaroli: 'Lontani da #zonagialla'. - Adnkronos : #Covid Marche, Acquaroli: 'Lontani da #zonagialla'. - AnsaMarche : Covid: Acquaroli, zona gialla? 'allarmismo ingiustificato'. Marche,'arrivano disdette' ma 'lontani' da numeri a ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche zona

... che vorrebbero lepotenzialmente tra le Regioni a rischio di tornare in 'gialla', vorrei ricordare alcuni dati forniti dal Servizio Salute. Il primo è che per andare in 'gialla', ...... in Campania 25, in Sicilia 32, mentre nellesarebbe in miglioramento (a 18). Finirebbero "... dato che il valore per entrare ingialle è 50 positivi ogni 100mila abitanti? Perché i tecnici ...Rocca Priora (cronaca) - I gestori dell'attività commerciale si erano accorti della mancanza di alcune bottiglie delle più note marche di whisky e amari da alcune settimane, dagli scaffali. ilmamili ...ANCONA - La notizia che nei giorni scorsi rimbalzava da Roma era quella delle Marche sotto la lente per quanto riguarda l'aumento dei contagi Covid, con il rischio, non imminente ma ...