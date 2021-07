Manuel Bortuzzo cittadino onorario di Roma (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità con 38 voti favorevoli la delibera proposta dalla Giunta per il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma Capitale a Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. L’approvazione della delibera è stata seguita da un lungo applauso dei presenti. A illustrare la delibera all’Aula è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Manuel Bortuzzo è stato vittima di una violenza inaudita e incomprensibile in un quartiere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021)– L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità con 38 voti favorevoli la delibera proposta dalla Giunta per il conferimento della cittadinanza onoraria diCapitale a, giovane promessa del nuoto italiano, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. L’approvazione della delibera è stata seguita da un lungo applauso dei presenti. A illustrare la delibera all’Aula è stata la sindaca di, Virginia Raggi: “è stato vittima di una violenza inaudita e incomprensibile in un quartiere ...

