Maltrattamenti ad animali, sequestrato canile a Manoppello, messo sotto indagine il proprietario (Di martedì 13 luglio 2021) Pescara - I militari del Nucleo Carabinieri Cites di Pescara hanno posto sotto sequestro, insieme a una Guardia Ambientale del W.W.F. Italia Onlus, Nucleo provinciale di Pescara, un canile in precarie condizioni igienico-sanitarie a Manoppello (Pescara), hanno in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo. Il proprietario, un settantenne di Cepagatti (Pescara), è indagato per maltrattamento animale aggravato. Il canile, che ospitava 131 cani, è stato affidato a un veterinario volontario della Lega Italiana Difesa animali e Ambiente ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 luglio 2021) Pescara - I militari del Nucleo Carabinieri Cites di Pescara hanno postosequestro, insieme a una Guardia Ambientale del W.W.F. Italia Onlus, Nucleo provinciale di Pescara, unin precarie condizioni igienico-sanitarie a(Pescara), hanno in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo. Il, un settantenne di Cepagatti (Pescara), è indagato per maltrattamento animale aggravato. Il, che ospitava 131 cani, è stato affidato a un veterinario volontario della Lega Italiana Difesae Ambiente ...

Advertising

robertaestop : Diciamo basta ai maltrattamenti sugli #animali. Basta una firma #MISALVICHIPUO #AMAREFABENE - cravattarossa : RT @LAVonlus: Analisi reati zoomafiosi in Italia nel nuovo Rapporto Zoomafia @LAVonlus realizzato dal criminologo Ciro Troiano: un fascicol… - FRANCESCOBONFA7 : RT @LAVonlus: Analisi reati zoomafiosi in Italia nel nuovo Rapporto Zoomafia @LAVonlus realizzato dal criminologo Ciro Troiano: un fascicol… - Ljuba2000 : RT @LAVonlus: Analisi reati zoomafiosi in Italia nel nuovo Rapporto Zoomafia @LAVonlus realizzato dal criminologo Ciro Troiano: un fascicol… - elaisafrenk : RT @LAVonlus: Analisi reati zoomafiosi in Italia nel nuovo Rapporto Zoomafia @LAVonlus realizzato dal criminologo Ciro Troiano: un fascicol… -