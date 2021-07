Maltempo | esondato il fiume Toce a Crodo | allagata la centrale elettrica

Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Maltempo, esondato il Toce in Antigorio, due famiglie sfollate - vco24news : Maltempo, esondato il Toce in Antigorio, due famiglie sfollate -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo esondato

Quotidiano.net

Disagi in Piemonte per l'esondazione del fiume Toce , che ha passato gli argini a Crodo , allagando la frazioni di Verampio , e la sua centrale idroelettrica , e la zona di Cantoni. Ilsi è abbattuto in mattinata in diverse zone nelle valli ossolane , in provincia del Verbano Cusio Ossola, causando vari disagi. In Val Formazza una frana è caduta sulla statale in località ...VCO - 13 - 07 - 2021 " Ilnon concede tregua.il Toce all'altezza di Crodo dove sono state sfollate due abitazioni. Il fiume a Crevola ha intanto raggiunto il livello di allerta. Allagata la zona della ...In Piemonte, disagi per le precipitazioni in diverse zone nelle valli ossolane: una frana ha bloccato il traffico in località Foppiano, all'imbocco della galleria delle Casse ...Allagata la zona della centrale idroelettrica di Verampio. Problemi anche in Formazza, dove con i detriti caduti sulla strada, a Foppiano, la statale è stata chiusa. Nella notte, per sicurezza, sono s ...