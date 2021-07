Malpensa, Boeing decolla ed entra in una tempesta di grandine: atterraggio d’emergenza, vetri e fusoliera danneggiati (Di martedì 13 luglio 2021) Il decollo da Malpensa del volo EK205 è avvenuto alle 16.22. Ma dopo avere sorvolato per oltre un’ora la provincia di Varese travolta da grandine e maltempo, il Boeing 777-300ER della compagnia Emirates diretto a New York è dovuto rientrare effettuando un atterraggio di emergenza nell’aeroporto dal quale era partito. La fusoliera e i finestrini del velivolo, inclusi quelli dei piloti, sono stati infatti pesantemente danneggiati dalla grandine che si è abbattuta sull’area. Secondo quanto riportato dal sito Malpensa24.it, la torre di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Il decollo dadel volo EK205 è avvenuto alle 16.22. Ma dopo avere sorvolato per oltre un’ora la provincia di Varese travolta dae maltempo, il777-300ER della compagnia Emirates diretto a New York è dovuto rire effettuando undi emergenza nell’aeroporto dal quale era partito. Lae i finestrini del velivolo, inclusi quelli dei piloti, sono stati infatti pesantementedallache si è abbattuta sull’area. Secondo quanto riportato dal sito24.it, la torre di ...

