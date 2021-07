Maldini | «Mancini ci ha riportato dove meritiamo di stare»

(Di martedì 13 luglio 2021) Paoloha parlato della vittoria dell’Italia a Euro 2020, elogiando il grande lavoro di RobertoPaolo, intervistato dal sito SiriusXM FC 157, ha parlato del grande successo dell’Italia a Euro 2020, elogiando in particolar modo il lavoro di Roberto. «Finalmente un segnale di felicità per il Paese, questo significa la vittoria dell’Europeo. Siamo tornatimeritavamo disiamo sempre stati. Abbiamo pur sempre vinto quattro Mondiali e due Europei. E soprattutto, abbiamo vinto i pregiudizi che ci vedevano come la solita ...

Advertising

gilnar76 : Paolo Maldini: «Mancini straordinario, grande segnale dell’Italia» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - GruwFrequency : RT @MilanNewsit: Maldini: 'Il calcio italiano è tornato dove è sempre stato. Mancini è stato straordinario' - sportli26181512 : Maldini: 'Il calcio italiano è tornato dove è sempre stato. Mancini è stato straordinario': Intervenuto ai microfon… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Maldini: 'Il calcio italiano è tornato dove è sempre stato. Mancini è stato straordinario' - Alemilanista86 : RT @MilanNewsit: Maldini: 'Il calcio italiano è tornato dove è sempre stato. Mancini è stato straordinario' -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Mancini

Sportface.it

... diverse individualità, eè stato grandioso in questo. Considerando poi che si partiva dal ... Con queste parole, Paoloha commentato il successo dell' Italia a Euro 2020 , ottenuto dopo ...... gravissimo infortunio; una macchina di km e qualità sulla fascia sinistra che " Cabrini e... La rivoluzione di, jesino come la Vezzali presente alla stadio come delegato allo sport per ...Paolo Maldini, intervistato dai microfoni della stazione radio ... Il principale compito di un allenatore è combinare diverse personalità, diverse individualità, e Mancini è stato grandioso in questo.“La squadra di Mancini ha dimostrato di essere la migliore in assoluto ... La mia speranza è che Giorgio abbia una carriera lunga e vincente come quella di Maldini e Costacurta. Donnarumma parando i ...