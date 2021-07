Mafia, arresti per voto di scambio a Latina. Imprenditore dei rifiuti pagò il clan Di Silvio. Indagato anche l’europarlamentare della Lega Adinolfi (Di martedì 13 luglio 2021) Con l’accusa di scambio elettorale politico mafioso, due persone sono state arrestate a Latina da Polizia e Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Roma su richiesta della Dda capitolina. Si tratta dell’Imprenditore Raffaele Del Prete, operante nel settore dei rifiuti e di un suo collaboratore. Secondo l’accusa, in occasione delle elezioni amministrative di Latina del 2016, i due arrestati – previo pagamento di 45.000 euro a membri del clan Di Silvio – avrebbero assicurato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Con l’accusa dielettorale politico mafioso, due persone sono state arrestate ada Polizia e Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare aglidomiciliari, emessa dal gip di Roma su richiestaDda capitolina. Si tratta dell’Raffaele Del Prete, operante nel settore deie di un suo collaboratore. Secondo l’accusa, in occasione delle elezioni amministrative didel 2016, i due arrestati – previo pagamento di 45.000 euro a membri delDi– avrebbero assicurato ...

