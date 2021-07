Macron obbliga il vaccino in Francia, invece la Merkel in Germania dice no (Di martedì 13 luglio 2021) La Germania non intende seguire l’esempio della Francia e di altri Paesi che hanno introdotto l’obbligo di vaccino per alcune categorie di persone. Lo ha affermato la cancelliera Angela Merkel. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’obbligo del vaccino per il personale sanitario. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa al Robert Koch Institut, facendo ancora affidamento sulla “volontà” delle persone e sulla “pubblicità” per i vaccini. “Non credo che possiamo guadagnare fiducia cambiando ciò che abbiamo detto, cioè nessuna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Lanon intende seguire l’esempio dellae di altri Paesi che hanno introdotto l’obbligo diper alcune categorie di persone. Lo ha affermato la cancelliera Angela. Ieri il presidente francese Emmanuelha annunciato l’obbligo delper il personale sanitario. Lo ha detto la cancelliera Angelain conferenza stampa al Robert Koch Institut, facendo ancora affidamento sulla “volontà” delle persone e sulla “pubblicità” per i vaccini. “Non credo che possiamo guadagnare fiducia cambiando ciò che abbiamo detto, cioè nessuna ...

Advertising

vicky68_ : RT @ilpetulante: Macron obbliga i sanitari a vaccinarsi, impone il green pass per ristoranti, bar e centri commerciali. Ma lascia fuori dal… - Antonietta369 : @StefanoVismara7 direi che ormai si è discusso abbastanza, e se ancora non siete convinti ben vengano le decisioni… - capitanoachab6 : RT @ZTL29492447: Quindi #BorisJohnson apre tutto e dice di convivere col #virus mentre #Macron obbliga al #greenpass anche per una granita?… - Therealpollaio : RT @ZTL29492447: Quindi #BorisJohnson apre tutto e dice di convivere col #virus mentre #Macron obbliga al #greenpass anche per una granita?… - marialauraloi : RT @ZTL29492447: Quindi #BorisJohnson apre tutto e dice di convivere col #virus mentre #Macron obbliga al #greenpass anche per una granita?… -