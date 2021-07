Macron annuncia: obbligo di pass per bar e ristoranti. E i francesi corrono a prenotare il vaccino (Di martedì 13 luglio 2021) vaccino obbligatorio per medici e infermieri a partire da settembre. E, soprattutto, il certificato verde Covid-19 da mostrare anche per chi vuole andare in bar, caffè, ristoranti, centri commerciali. Oltre che per aerei, treni e pullman di lunga percorrenza. Emmanuel Macron annuncia una stretta per scongiurare la quarta ondata dell’epidemia di coronavirus in un appello solenne alla mobilitazione estiva per fermare il dilagare della variante Delta che ormai rappresenta il 50% dei contagi in Francia. E il primo risultato è che 20mila francesi corrono a prenotare il ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021)obbligatorio per medici e infermieri a partire da settembre. E, soprattutto, il certificato verde Covid-19 da mostrare anche per chi vuole andare in bar, caffè,, centri commerciali. Oltre che per aerei, treni e pullman di lunga percorrenza. Emmanueluna stretta per scongiurare la quarta ondata dell’epidemia di coronavirus in un appello solenne alla mobilitazione estiva per fermare il dilagare della variante Delta che ormai rappresenta il 50% dei contagi in Francia. E il primo risultato è che 20milail ...

