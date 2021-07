Macron annuncia l'obbligo vaccinale per tutto il personale sanitario (Di martedì 13 luglio 2021) Chi non si sarà vaccinato non potrà lavorare e non sarà pagato. E dal 21 luglio - arriverà la stretta su cinema e teatri, dai primi di agosto su bar, ristoranti, centri commerciali. E poi ancora aerei ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 luglio 2021) Chi non si sarà vaccinato non potrà lavorare e non sarà pagato. E dal 21 luglio - arriverà la stretta su cinema e teatri, dai primi di agosto su bar, ristoranti, centri commerciali. E poi ancora aerei ...

Advertising

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - Adnkronos : #Macron annuncia che pass sanitario sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite p… - SkyTG24 : Covid Francia, Macron annuncia obbligo di pass sanitario in bar e ristoranti - enricolanza : RT @RobertoBurioni: Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e mez… - duemme6 : RT @RobertoBurioni: Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e mez… -