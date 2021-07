Macron annuncia il pass vaccinale per ristoranti e trasporti. Ed è record di prenotazioni | VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) Chiamatelo effetto Macron. O, se preferite, effetto ragione. Quella che ha convinto 926.000 francesi a prenotare la propria dose di vaccino solo nelle ultime 24 ore (record assoluto dall’inizio della campagna) dopo che il Presidente francese ha annunciato alla nazione l’obbligo di un pass sanitario per poter accedere a ristoranti, bar, caffè, treni e mezzi pubblici. In pratica, ha fatto più l’obbligo (di fatto) che mesi e mesi di campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione sull’importanza del vaccino come unica arma per uscire dalla pandemia di Coronavirus. Una vittoria nei numeri ma una ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Chiamatelo effetto. O, se preferite, effetto ragione. Quella che ha convinto 926.000 francesi a prenotare la propria dose di vaccino solo nelle ultime 24 ore (assoluto dall’inizio della campagna) dopo che il Presidente francese hato alla nazione l’obbligo di unsanitario per poter accedere a, bar, caffè, treni e mezzi pubblici. In pratica, ha fatto più l’obbligo (di fatto) che mesi e mesi di campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione sull’importanza del vaccino come unica arma per uscire dalla pandemia di Coronavirus. Una vittoria nei numeri ma una ...

