Ma quale dieta Italia? L' inno degli Azzurri raccontato da chi l' ha creato

(Di martedì 13 luglio 2021) Polpette come Fruit Joy, cotolette alle quattro del mattino, cornetti e cappuccini, a pranzo la zuppa e su tutto la pizza fritta. Altro che Mameli o White Stripes, Martin Garrix o Nannini: la colazione dei campioni d’Europa è l’autenticodella Nazionale azzurra, promosso direttamente dai calciatori e in particolare dal deejay Lorenzo Insigne a tutta la truppa. Grazie a loro “Ma” è già la hit dell’estate, destinata a crescere in maniera esponenziale: "Stamane 998mila visualizzazioni e oggi già oltre il milione e 24mila", ancora non se ne rende conto Luca Di Stefano, il suo autore, testa ben piantata sulle spalle nonostante ...