«Ma quale dieta» è stato il vero inno della Nazionale Così la hit di un neomelodico ha accompagnato gli azzurri verso la vittoria – I video

(Di martedì 13 luglio 2021) Mameli spostati. Molto più di «Fratelli d’Italia» è«Ma» ilitaliana. La canzone delnapoletano Luca Il Sole di Notte, che celebra polpette e cotoletta, è stata adottata daglisu suggerimento del napoletanissimo Lorenzo Insigne. La melodia è stata cantata in tutte le occasioni importanti dalla squadra dopo le vittorie di Euro 2020, al punto da diventare un portafortuna per i campioni. L’ultima, nemmeno a dirlo, sull’aereo di ritorno da Londra dopo aver alzato la coppa a ...

repubblica : 'Ma quale dieta, me piacen 'e purpett': il tormentone portafortuna della Nazionale - devastan1e : RT @itsmwengo: La nazionale italiana canta Ma quale dieta - a thread: - Anchored_to_Lou : RT @itsmwengo: La nazionale italiana canta Ma quale dieta - a thread: - lxilsi : RT @calumflawIess: MA QUALE DIETA M PIACN E PURPETT M PIAC A COTOLETT AGGIA MAGNAT E 4 TENG FAM E SONG E 7 - livinlavidloki : RT @itsmwengo: It’s coming Rome! Giunti finalmente alla casa giusta la nazionale canta ancora una volta la canzone che ha accompagnato tut… -

Si tratta del tormentone napoletano neomelodico "Ma quale dieta" che ha fatto scatenare tutti i protagonisti compreso Francesco Acerbi. Di seguito il video del difensore della Lazio che canta a ...