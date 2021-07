M5S, verso il nuovo Movimento: nodi giustizia e amministrative per Conte (Di martedì 13 luglio 2021) “Vinta la guerra ora bisogna vincere la pace”. Un deputato riassume così il clima interno al Movimento 5 Stelle, 48 ore dopo l’annuncio dell’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul nuovo statuto e sulla rifondazione M5S. Ora è il momento di ragionare sui prossimi step che porteranno all’incoronazione dell’ex premier alla guida dei pentastellati. Circolano con insistenza le voci di un prossimo arrivo a Roma di Grillo, che potrebbe tornare nella Capitale per fare il punto con i suoi legali e limare gli ultimi dettagli insieme a Conte: rumors che al momento, però, non trovano riscontri. Fonti vicine all’ex inquilino di ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) “Vinta la guerra ora bisogna vincere la pace”. Un deputato riassume così il clima interno al5 Stelle, 48 ore dopo l’annuncio dell’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppesulstatuto e sulla rifondazione M5S. Ora è il momento di ragionare sui prossimi step che porteranno all’incoronazione dell’ex premier alla guida dei pentastellati. Circolano con insistenza le voci di un prossimo arrivo a Roma di Grillo, che potrebbe tornare nella Capitale per fare il punto con i suoi legali e limare gli ultimi dettagli insieme a: rumors che al momento, però, non trovano riscontri. Fonti vicine all’ex inquilino di ...

Advertising

fattoquotidiano : Prescrizione, a febbraio il M5s giurava: “Tutti compatti per difendere le nostre riforme”. Ma ora sono spaccati e v… - lifestyleblogit : M5S, verso il nuovo Movimento: nodi giustizia e amministrative per Conte - - albertosantoro : @gloquenzi non ho ben capito questo 'sottotesto' quasi (quasi eh) di scherno verso una forza politica... Il #m5s. S… - ultimenews24 : 'Vinta la guerra ora bisogna vincere la pace'. Un deputato riassume così il clima interno al Movimento 5 Stelle, 48… - TV7Benevento : M5S, verso il nuovo Movimento: nodi giustizia e amministrative per Conte... -