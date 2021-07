M5s, Cominardi: “Renzi e referendum contro reddito cittadinanza? Sono incazzato nero. Si confronti con me invece di sfidare Ferragni” (Di martedì 13 luglio 2021) “Renzi e la sua proposta di referendum per abolire il reddito di cittadinanza? Sono incazzato nero, perché ci ho lasciato mezzo fegato su questa misura, essendo stato sottosegretario al Lavoro. E abbiamo dovuto superare tanti ostacoli e tante difficoltà”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), si pronuncia il deputato del M5s, Claudio Cominardi, che non risparmia staffilate al leader di Italia Viva: “Io mi chiedo: i referendum solitamente non si propongono per implementare dei diritti nella società? Questo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) “e la sua proposta diper abolire ildi, perché ci ho lasciato mezzo fegato su questa misura, essendo stato sottosegretario al Lavoro. E abbiamo dovuto superare tanti ostacoli e tante difficoltà”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), si pronuncia il deputato del M5s, Claudio, che non risparmia staffilate al leader di Italia Viva: “Io mi chiedo: isolitamente non si propongono per implementare dei diritti nella società? Questo è ...

