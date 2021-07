M5s, caos giustizia e Grillo dà forfait. Salta l'incontro con Conte e i parlamentari (Di martedì 13 luglio 2021) Beppe Grillo domani non sarà a Roma. Niente incontro dunque con i gruppi parlamentari e soprattutto Salta il faccia a faccia con Giuseppe Conte dopo le tensioni delle ultime settimane. Il forfait del Garante non è riconducibile alla guerra che ha ingaggiato con l'ex premier sul nuovo statuto. "Ormai l'accordo è chiuso e presto si procederà al voto per le modifiche dello statuto e per l'elezione di Conte". E dunque perché Grillo non scende nella Capitale? C'è chi ipotizza che dietro all'appuntamento annullato ci sia la volontà del comico di far placare ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Beppedomani non sarà a Roma. Nientedunque con i gruppie soprattuttoil faccia a faccia con Giuseppedopo le tensioni delle ultime settimane. Ildel Garante non è riconducibile alla guerra che ha ingaggiato con l'ex premier sul nuovo statuto. "Ormai l'accordo è chiuso e presto si procederà al voto per le modifiche dello statuto e per l'elezione di". E dunque perchénon scende nella Capitale? C'è chi ipotizza che dietro all'appuntamento annullato ci sia la volontà del comico di far placare ...

