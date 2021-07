LycaMobile down in tutta Italia: cosa è successo e come contattare l’assistenza (Di martedì 13 luglio 2021) Brutta giornata per gli utenti Italiani della compagnia di telefonia mobile virtuale inglese LycaMobile. Il sito downDetector, che raccoglie le segnalazioni per il malfunzionamento o i disservizi legati a siti web, applicazioni e operatori internet, rileva che il down sarebbe iniziato intorno alle 9 del mattino di martedì 13 luglio, peggiorando progressivamente intorno all’ora di pranzo e proseguendo per tutta la giornata. La linea è saltata per tutti gli utenti in Italia, da Nord a Sud. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalle grandi città, dove l’operatore mobile ha più ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) Brutta giornata per gli utentini della compagnia di telefonia mobile virtuale inglese. Il sitoDetector, che raccoglie le segnalazioni per il malfunzionamento o i disservizi legati a siti web, applicazioni e operatori internet, rileva che ilsarebbe iniziato intorno alle 9 del mattino di martedì 13 luglio, peggiorando progressivamente intorno all’ora di pranzo e proseguendo perla giornata. La linea è saltata per tutti gli utenti in, da Nord a Sud. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalle grandi città, dove l’operatore mobile ha più ...

Marimoro19 : RT @silvia_garden: Comunque non imparo mai, ho spento e riacceso il cellulare, tolto e inserito la sim varie volte e solo dopo la brillante… - HiPeoplebiz : Lycamobile non funziona oggi 13 luglio: down chiamate, Internet e SMS - - R_MarcoGe : @LycamobileIT down da questa mattina!!!! #lycamobile - silvia_garden : Comunque non imparo mai, ho spento e riacceso il cellulare, tolto e inserito la sim varie volte e solo dopo la bril… - ValentinaRicca : #Lycamobile down da stamattina, solo chiamate di emergenza @LycamobileIT -

Ultime Notizie dalla rete : LycaMobile down Riscontrati problemi LycaMobile con internet: il numero per assistenza Dove si registrano i problemi LycaMobile e come recuperare il numero dell'assistenza Detto questo, i commenti recuperati all'interno di Down Detector ci parlano di problemi LycaMobile riscontrati ...

