L’urlo degli italiani per la vittoria degli Europei registrato come terremoto dall’Ingv | il grafico del sismografo

Che tutta l'Italia sia esplosa per la vittoria degli Europei contro l'Inghilterra non è certo una novità. Le immagini delle piazze gremite, dei caroselli da Nord a Sud e delle esultanze hanno fatto il giro dei social (e non solo). Ma che L'urlo liberatorio degli italiani fosse stato registrato come terremoto dall'Ingv, forse, questo nessuno se lo aspettava. E invece, è stato proprio così. Campioni d'Europa! https://t.co/1WdthE5rnD — INGVterremoti (@INGVterremoti) July 12,

