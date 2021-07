L’Ungheria messa in punizione da mamma Europa (Di martedì 13 luglio 2021) L’Ungheria messa in punizione dall’Europa è ormai un dato di fatto. Non sono più solo voci politiche: ora l’UE sta discutendo su quale potrebbe essere un possibile castigo per il Paese guidato da Orban. L’approvazione della legge anti LGBT, ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora. Cosa accadrà adesso? Ungheria: entrata oggi in Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021)indall’è ormai un dato di fatto. Non sono più solo voci politiche: ora l’UE sta discutendo su quale potrebbe essere un possibile castigo per il Paese guidato da Orban. L’approvazione della legge anti LGBT, ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora. Cosa accadrà adesso? Ungheria: entrata oggi in

