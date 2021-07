L’Uefa apre due inchieste contro la Federcalcio inglese per la finale di Euro 2020 (Di martedì 13 luglio 2021) L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese per quanto avvenuto domenica sera, giorno della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, dentro e fuori dallo stadio di Wembley. E’ stata una notte di follia, tra irregolarità e scontri, anche violenti, tra i tifosi. Centinaia di persone sono entrate senza biglietto allo stadio, con conseguenti scontri con i tifosi regolarmente muniti di tagliando di ingresso. E poi ci sono i fischi dell’inno nazionale italiano, l’invasione di campo da parte di un tifoso, il lancio di oggetti in campo e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021)ha aperto un procedimento disciplinarelaper quanto avvenuto domenica sera, giorno delladitra Italia e Inghilterra, dentro e fuori dallo stadio di Wembley. E’ stata una notte di follia, tra irregolarità e scontri, anche violenti, tra i tifosi. Centinaia di persone sono entrate senza biglietto allo stadio, con conseguenti scontri con i tifosi regolarmente muniti di tagliando di ingresso. E poi ci sono i fischi dell’inno nazionale italiano, l’invasione di campo da parte di un tifoso, il lancio di oggetti in campo e ...

