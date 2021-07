Lowlow | in arrivo il nuovo album del rapper romano | ecco quando VIDEO

(Di martedì 13 luglio 2021) Inil 30 luglio l’In prima persona, del, che segna per lui una nuova evoluzione artistica: disponibile in pre-save Dopo il grande successo del singolo Fino a che non ti odierò – registrato insieme a Ghemon –annuncia il suo, In prima persona. Pubblicato per conto di Epic Records Italy/Sony Music Italy, il disco uscirà venerdì 30 luglio su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile. Da oggi 12 luglio è possibile pre-salvarlo e pre-ordinarlo al link https://epic.lnk.to/Inprimapersona. Il disco L’In ...

