Love is in the Air, anticipazioni turche: colpo di scena, Serkan scopre il colpevole che ha provocato la morte dei genitori di Eda (Di martedì 13 luglio 2021) Nelle prossime puntate di Love is in the Air, che andranno in onda prossimamente in Italia, Eda dovrà affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Tutto ruoterà intorno alla morte dei genitori della Yildiz, un argomento che la giovane donna ha sempre evitato. Questa volta però, sarà proprio quel vecchio fatto a trovarla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 luglio 2021) Nelle prossime puntate diis in the Air, che andranno in onda prossimamente in Italia, Eda dovrà affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Tutto ruoterà intorno alladeidella Yildiz, un argomento che la giovane donna ha sempre evitato. Questa volta però, sarà proprio quel vecchio fatto a trovarla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - Sigma_Sports : RT @OlimpiaMI1936: ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza? - L_valhalla : Non so più cosa manifestare per domani perché non voglio gufarmela quindi manifesto solo una tremata di culo anche… - MartinTosari : RT @PriscillaSa_off: Che gioia le porcate in macchina???? Voi le fate? I love sex in the car, you??? - susyelinfinito : RT @OlimpiaMI1936: ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza? -