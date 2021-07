Love is in the Air, anticipazioni oggi 13 luglio: Selin si dichiara a Serkan (Di martedì 13 luglio 2021) anticipazioni della puntata di martedì 13 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Il Bolat è confuso: fra Selin e la Yildiz chi sceglierà? La fioraia avrà ancora una chance con l’architetto? Intanto Selin si dichiara al suo ex fidanzato e gli dice di essere pronta ad annullare le nozze. Che farà il giovane rampollo? Love is in the Air va Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 luglio 2021)della puntata di martedì 13diis in the Air. Cosa accadràed Eda? Il Bolat è confuso: frae la Yildiz chi sceglierà? La fioraia avrà ancora una chance con l’architetto? Intantosial suo ex fidanzato e gli dice di essere pronta ad annullare le nozze. Che farà il giovane rampollo?is in the Air va Articolo completo: dal blog SoloDonna

