Love is in the air, anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2021: cosa prova Eda per Serkan? (Di martedì 13 luglio 2021) Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 17 al 23 luglio 2021 ci svelano che Serkan apparirà impaziente di sapere da Eda quali siano i veri sentimenti per lui. Quando la ragazza lo raggiungerà per fare colazione insieme, lui tornerà a insistere perché lei gli apra il suo cuore. Scopriamo tutte le novità della prossima settimana. Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 17 al 23 luglio 2021 Aydan si lascerà andare a uno sfogo con Seyfi, senza accorgersi però della presenza di Alptekin. Piril scoprirà che Engin è innamorato di lei ...

