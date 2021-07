Lottiamo assieme per un lavoro migliore (Di martedì 13 luglio 2021) Sabato scorso a Lodi, un luogo ad alta densità di magazzini, abbiamo tenuto l’assemblea nazionale dei delegati e delegate della Filt Cgil della logistica, alla presenza di Maurizio Landini, a cui hanno partecipato circa mille persone. E’ stata un’importante occasione di confronto e discussione sul mondo della logistica, un settore complesso e frammentato sul quale, a seguito della morte di Adil Belakhdim, si è aperto un dibattito che deve superare sterili divisioni e portare al miglioramento delle condizioni di lavoro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 luglio 2021) Sabato scorso a Lodi, un luogo ad alta densità di magazzini, abbiamo tenuto l’assemblea nazionale dei delegati e delegate della Filt Cgil della logistica, alla presenza di Maurizio Landini, a cui hanno partecipato circa mille persone. E’ stata un’importante occasione di confronto e discussione sul mondo della logistica, un settore complesso e frammentato sul quale, a seguito della morte di Adil Belakhdim, si è aperto un dibattito che deve superare sterili divisioni e portare al miglioramento delle condizioni di… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

