Lorenzo Insigne: dal padre disoccupato al lavoro al mercato al successo (Di martedì 13 luglio 2021) La favola di Lorenzo Insigne Solo poche ore fa gli Azzurri hanno portato l’Italia alla vittoria degli Europei 2020, e tantissima è stata la gioia. I festeggiamenti per aver trionfato non sono ancora finiti, e il paese intero si è unito per celebrare questo traguardo. Uno dei giocatori più amati nel mentre è stato Lorenzo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 luglio 2021) La favola diSolo poche ore fa gli Azzurri hanno portato l’Italia alla vittoria degli Europei 2020, e tantissima è stata la gioia. I festeggiamenti per aver trionfato non sono ancora finiti, e il paese intero si è unito per celebrare questo traguardo. Uno dei giocatori più amati nel mentre è statoL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

EURO2020 : ???? Nicolò Barella pass, Lorenzo Insigne control & back-heel = ?? #EUROSkills | @HisenseSports | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Lorenzo Insigne ?????? #EURO2020 - SkyFootball : #ITA XI to face #ENG: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile, Insigne. - tonyt6140 : RT @joedgallagher: same but for ????: Immobile: 51/65 Jorginho*: 35/41 Berardi*: 32/40 Belotti*: 30/39 Insigne: 24/29 Bonucci*: 8/10 Bernard… - _caesar18 : @IlFlaco Team of the Tournament: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Pessi… -