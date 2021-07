Lombardia: appello spese pazze, confermata condanna Renzo Bossi, Minetti patteggia (Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - L'ex consigliera di Regione Lombardia ed ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, Nicole Minetti, ha patteggiato un anno e un mese nel processo di secondo grado per le cosiddette ‘spese pazze' in Regione Lombardia. La pena patteggiata è in continuazione con quella inflitta nel processo ‘Ruby Bis'. “Siamo soddisfatti -commenta Paolo Righi, legale di Minetti- con la mia assistita abbiamo preferito fare richiesta di patteggiamento, in modo da consentirle di scontare la pena con un affidamento in prova”. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - L'ex consigliera di Regioneed ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, Nicole, hato un anno e un mese nel processo di secondo grado per le cosiddette ‘' in Regione. La penata è in continuazione con quella inflitta nel processo ‘Ruby Bis'. “Siamo soddisfatti -commenta Paolo Righi, legale di- con la mia assistita abbiamo preferito fare richiesta dimento, in modo da consentirle di scontare la pena con un affidamento in prova”. Nel ...

