“Lockdown ad Agosto” Il Ministro Speranza spiazza gli Italiani

(Di martedì 13 luglio 2021) Robertodella Salute, hato completamente gli, annunciando possibili nuove chiusure nel mese di. Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sembra dello stesso parere. La variante Delta si sta diffondendo sempre di più in tutta Europa e la preoccupazione continua a crescere, soprattutto per l’Italia, che sembra stia rischiando un nuovo. Molti Stati europei hanno iniziato a reintrodurre le zone rosse a causa dell’aumento dei contagi, ma ci sono anche molti Paesi che hanno deciso di diminuire o eliminare le restrizioni per ...

...dai servizi di booking per invogliare i pochi turisti a muoversi facendo slalom tra, ... Andare in spiaggia tra luglio ecosta il 17% in più rispetto allo scorso anno con lettini e ...'Il 302020', si legge nel rapporto, 'all'aeroporto di Fiumicino, nel corso di controlli su passeggeri provenienti da Lagos, in Nigeria, primo volo post, sono stati scoperti più di 1.già chiede chiusure e lockdown in agosto. Il premier Mario Draghi aveva affermato in Parlamento che l'attenzione resta alta, "non abbasseremo la guardia", tanto che Cts e governo, ministero della ...La Francia ha fatto registrare un vero e proprio boom di prenotazioni per fare il vaccino in seguito agli annunci di ieri sera del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.