(Di martedì 13 luglio 2021) AGI - "L'" dei Piromalli sottoponeva le attività commerciali dia un controllo soffocante, con i negozianti costretti a pagare il "pizzo" nelle modalità più fantasiose, anche infilando i soldi nei panini. È quanto emerge dall'operazione "Geolja" dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che stamane hanno eseguito 12 misure cautelari. Associazione per delinquere di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e illecita concorrenza con minaccia o violenza con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso i reati contestati a vario titolo alle persone coinvolte. Ventuno in ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'occhio bionico della 'ndrangheta di Gioia Tauro - Vallescrivia : RT @sulsitodisimone: L'occhio bionico della 'ndrangheta di Gioia Tauro - sulsitodisimone : L'occhio bionico della 'ndrangheta di Gioia Tauro - infoitinterno : Arresti a Gioia Tauro, «l’occhio bionico» dei Piromalli sui negozi tra pizzo e imposizione dei prezzi - NOMI - LaCnews24 : Arresti a Gioia Tauro, ''l'occhio bionico'' dei Piromalli sui negozi tra pizzo e imposizione dei prezzi - NOMI… -

Ultime Notizie dalla rete : occhio bionico

L'DEL CLAN A seguito del danneggiamento del forno, gli inquirenti hanno scoperto il controllo del territorio da parte delle cosche che taglieggiavano e controllavano i vari ...... i quali definivano il controllo posto in essere da uno dei membri della consorteria mafiosa dei "Piromalli" nei confronti della loro attività commerciale, come "l'", a significare che ...AGI - "L'occhio bionico" dei Piromalli sottoponeva le attività commerciali di Gioia Tauro a un controllo soffocante, con i negozianti costretti a pagare il "pizzo" nelle modalità più fantasiose, anche ...Mafia: OPERAZIONE “GEOLJA”: 21 indagati e 12 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso. Nella giornata odierna e scattata l’Operazione “GEOLJA”, n ...