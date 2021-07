Locatelli, messaggio social: «Credete sempre nei vostri sogni» (Di martedì 13 luglio 2021) Manuel Locatelli ha pubblicato sui social un messaggio motivazionale che invita tutti a inseguire i propri sogni Manuel Locatelli, grande protagonista della cavalcata europea dell’Italia, ha condiviso sui social un bel messaggio motivazionale dedicato a tutti i suoi tifosi. «Bambini e Bambine, Ragazzi e Ragazze, Mamme e Papà, Nonni e Nonne. Grazie di cuore. Fidatevi … Credete ogni giorno nei vostri sogni Bandiera italiana». Bambini e Bambine,Ragazzi e Ragazze,Mamme e Papà ,Nonni e Nonne Grazie di cuore Fidatevi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Manuelha pubblicato suiunmotivazionale che invita tutti a inseguire i propriManuel, grande protagonista della cavalcata europea dell’Italia, ha condiviso suiun belmotivazionale dedicato a tutti i suoi tifosi. «Bambini e Bambine, Ragazzi e Ragazze, Mamme e Papà, Nonni e Nonne. Grazie di cuore. Fidatevi …ogni giorno neiBandiera italiana». Bambini e Bambine,Ragazzi e Ragazze,Mamme e Papà ,Nonni e Nonne Grazie di cuore Fidatevi ...

