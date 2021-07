Locatelli Juventus, strizza l’occhio ai bianconeri: c’è l’offerta di Cherubini (Di martedì 13 luglio 2021) Locatelli Juventus – Dopo un grande Europeo coronato con la vittoria, Manuel Locatelli torna fortemente in orbita Juventus. Il centrocampista del Sassuolo è l’obiettivo principale di Max Allegri. Juve e Sassuolo si sono già incontrate nelle scorse settimane ed è in programma un nuovo summit nei prossimi giorni. Ma novità importanti arrivano sull’offerta dei bianconeri. Locatelli Juventus, le ultimissime sul centrocampista La richiesta del Sassuolo è di 40 milioni di euro, la Juventus insieme all’Arsenal è la squadra più interessata all’ex ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 luglio 2021)– Dopo un grande Europeo coronato con la vittoria, Manueltorna fortemente in orbita. Il centrocampista del Sassuolo è l’obiettivo principale di Max Allegri. Juve e Sassuolo si sono già incontrate nelle scorse settimane ed è in programma un nuovo summit nei prossimi giorni. Ma novità importanti arrivano suldei, le ultimissime sul centrocampista La richiesta del Sassuolo è di 40 milioni di euro, lainsieme all’Arsenal è la squadra più interessata all’ex ...

Advertising

DiMarzio : Dall'avventura a #EURO2020 con l'#Italia al tema-#calciomercato: le parole di #Locatelli - SkySport : Italia, Locatelli: 'Juve? Interesse fa piacere, ma al calciomercato non ho ancora pensato' #SkyEuro2020 #Euro2020… - SimonePerego3 : RT @marco_rogerio_: Se la #Juventus giocasse (più o meno) come l'#Italia: Cuadrado Bonucci Chiellini Sandro McKennie Locatelli Arthur Ku… - marco_rogerio_ : Se la #Juventus giocasse (più o meno) come l'#Italia: Cuadrado Bonucci Chiellini Sandro McKennie Locatelli Arthur… - Soulblavk0 : RT @itsalessx: Ho letto un tweet di una che diceva che se Locatelli resta a Sassuolo tiferà Sassuolo se invece va alla Juve tiferà Juventus… -