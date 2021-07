Locatelli-Juventus, settimana decisiva per il centrocampista (Di martedì 13 luglio 2021) La situazione Locatelli-Juventus è arrivata ad un bivio. Secondo Tuttosport, il ragazzo è in procinto a diventare bianconero. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Calciomercato Juventus Locatelli, Aouar e gli altri obiettivi a centrocampo Calciomercato Juventus: due centrocampisti per Allegri Sconcerti sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: la volontà del giocatore sarà decisiva” Locatelli-Juventus, a breve incontro con il ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 luglio 2021) La situazioneè arrivata ad un bivio. Secondo Tuttosport, il ragazzo è in procinto a diventare bianconero. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Calciomercato, Aouar e gli altri obiettivi a centrocampo Calciomercato: due centrocampisti per Allegri Sconcerti sulla trattativa-Juve: “Lui vuole andare a Torino: la volontà del giocatore sarà, a breve incontro con il ...

