Locali da ballo, le organizzazioni chiedono riaperture e risarcimenti (Di martedì 13 luglio 2021) “Non chiediamo la luna queste sono richieste di puro buonsenso, che derivano dalla disperazione di migliaia di imprenditori e decine di migliaia di lavoratori ormai allo stremo” ROMA – Si è tenuto un incontro straordinario al quale hanno partecipato tutte le sigle del settore facenti capo a “SILB-FIPE-Confcommercio”, “Assointrattenimento-Confindustria” e “Fiepet-Confesercenti-Settore Intrattenimento” oltre che la maggioranza delle sigle dell’indotto tra le quali “AISS-Sicurezza Sussidiaria”, “SILS”, “A.DJ”. Il 25 giugno il Comitato Tecnico Scientifico ha dettato la linea per riaprire le discoteche e Locali da ballo. Sono passati 20 giorni e ancora tutto ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 luglio 2021) “Non chiediamo la luna queste sono richieste di puro buonsenso, che derivano dalla disperazione di migliaia di imprenditori e decine di migliaia di lavoratori ormai allo stremo” ROMA – Si è tenuto un incontro straordinario al quale hanno partecipato tutte le sigle del settore facenti capo a “SILB-FIPE-Confcommercio”, “Assointrattenimento-Confindustria” e “Fiepet-Confesercenti-Settore Intrattenimento” oltre che la maggioranza delle sigle dell’indotto tra le quali “AISS-Sicurezza Sussidiaria”, “SILS”, “A.DJ”. Il 25 giugno il Comitato Tecnico Scientifico ha dettato la linea per riaprire le discoteche eda. Sono passati 20 giorni e ancora tutto ...

Advertising

matteosalvinimi : Riaprire discoteche, sale da ballo e locali per giovani, come nel resto d’Europa e secondo i protocolli di sicurezz… - Luca_tern : RT @matteosalvinimi: Riaprire discoteche, sale da ballo e locali per giovani, come nel resto d’Europa e secondo i protocolli di sicurezza,… - monfeliangelo : RT @matteosalvinimi: Riaprire discoteche, sale da ballo e locali per giovani, come nel resto d’Europa e secondo i protocolli di sicurezza,… - todorov_denis : RT @matteosalvinimi: Riaprire discoteche, sale da ballo e locali per giovani, come nel resto d’Europa e secondo i protocolli di sicurezza,… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Riaprire discoteche, sale da ballo e locali per giovani, come nel resto d’Europa e secondo i protocolli di sicurezza,… -