Lo studioso elogia Cuba | ' Il suo vaccino esempio da paese sotto embargo'

Advertising

giomo2 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : studioso elogia

Globalist.it

L'immagine dei medici cubani che arrivano nei nostri ospedali per dare manforte alla nostra sanità è sintomo di grande importanza data alla salute. La produzione in proprio dei vaccini soddisfa anche ...... stronca i summit losul Blog di Grillo. Il condimento del commento è tutto a base di ... L'inossidabile ex premieril comunismo in un'intervista all'emittente New China Tv, in occasione ...Così il virologo Francesco Menichetti sul vaccino anti-Covid Soberana 02, interamente prodotto sull'isola sotto embargo da oltre 60 anni, che ha superato tutti gli standard richiesti ...Risale a cinque anni fa il boom della sua opera “Viva il latino”. Si aspettava questo successo? No, è stata una bellissima sorpresa. Il successo non è stato soltanto del libro, ma del discorso che pro ...