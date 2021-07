Lo stallo che blocca la Consob europea. Con un italiano tra i favoriti (Di martedì 13 luglio 2021) stallo, a oltranza. Mentre l’Europa si prepara a erogare la prima tranche del Recovery Fund (c’è anche il bollino finale dell’Ecofin), sull’Esma, la vigilanza sui mercati europea, è buio pesto. Da mesi la poltrona di presidente è vacante e se non fosse per la finlandese Anneli Tuominen, classe 1954, in questi mesi sarebbe stata a rischio l’operatività dell’istituzione. Eppure, un candidato forte c’è ed è italiano: Carmine Di Noia, commissario Consob con un passato tra le prime di linee di Assonime e da consigliere di amministrazione di Borsa Italiana. CACCIA GROSSA AL PRESIDENTE Eppure non basta, perché Di Noia non è ... Leggi su formiche (Di martedì 13 luglio 2021), a oltranza. Mentre l’Europa si prepara a erogare la prima tranche del Recovery Fund (c’è anche il bollino finale dell’Ecofin), sull’Esma, la vigilanza sui mercati, è buio pesto. Da mesi la poltrona di presidente è vacante e se non fosse per la finlandese Anneli Tuominen, classe 1954, in questi mesi sarebbe stata a rischio l’operatività dell’istituzione. Eppure, un candidato forte c’è ed è: Carmine Di Noia, commissariocon un passato tra le prime di linee di Assonime e da consigliere di amministrazione di Borsa Italiana. CACCIA GROSSA AL PRESIDENTE Eppure non basta, perché Di Noia non è ...

