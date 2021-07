LIVE Tour de France | tappa di oggi in DIRETTA | si parte!

(Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE2021 13.42 Pia battente sulla corsa, sarà molto dura laodierna. 13.38 160 chilometri al traguardo. 13.36 Tra i primi a muoversi Kasper Asgreen. 13.33 PRENDE IL VIA QUESTA SEDICESIMA! 13.28 Alcuni corridori stanno rientrando in gruppo. 13.25 Tutto pronto per il via. 13.22 Ultimi 3 chilometri di trasferimento. 13.18 C’è anche un po’ di pia sulla corsa. 13.15 Come detto, corridori molto coperti e infreddoliti. Ora sarà tutta discesa, dunque velocità alta e il ...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - 4rotondi : RT @marcomasini64: Fino al 21.7 acquistando il “Bundle ElettroAcustico 2021” sul mio Shop lo avrete in un’esclusiva versione autografata Se… - tuttobiciweb_it : Seguite con noi la 16a tappa del #TdF2021 LIVE ?? - JDBITALIANCREW : Justin Bieber ha rivelato in una live su Instagram ieri sera che canterà “Baby” al Justice World Tour! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour

... COME SEGUIRE LA DIRETTA DELDE FRANCE 2021 (16TAPPA) Per seguire la diretta tv delde France 2021 , ci sarà una amplissima coperturasulla Rai 2 e su Eurosport: in chiaro, il canale ......tra Pratoguglielmo (San Lorenzo) e Pian Munè in località Fontanone per lo svolgimento dell'evento musicale "Suoni dal Monviso 2021" con il concerto di Massimo Ranieri "Sogno e son desto"...Il Nostralgia Tour porterà a esibirsi in tutta Italia a partire da giugno 2021: le date dei concerti e info biglietti ...A dieci giorni esatti dall’inizio di Tokyo 2020, Discovery, casa ufficiale delle Olimpiadi in Europa, presenta il palinsesto dedicato che seguirà l’evento 24 ore su 24.