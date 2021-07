LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: attacco solitario di Patrick Konrad sul Col de Portet-d’Aspet! (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 16.55 Konrad scollina tutto solo, Gaudu e Colbrelli sono a circa 30?. 16.52 Bravissimo il nostro Colbrelli che non cede nemmeno un secondo la ruota di Gaudu! E Konrad non è lontano… 16.50 Forcing da parte di Gaudu, ma tiene il campione italiano Colbrelli assieme a Bonnamour! Cedono Matthews e Perichon! 16.49 Fabien Doubey (Team TotalEnergies) ripreso dal gruppo Colbrelli. 16.46 E ci prova ancora una volta Patrick Konrad che resta tutto solo in testa alla corsa! 16.45 I ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE2021 16.55scollina tutto solo, Gaudu e Colbrelli sono a circa 30?. 16.52 Bravissimo il nostro Colbrelli che non cede nemmeno un secondo la ruota di Gaudu! Enon è lontano… 16.50 Forcing da parte di Gaudu, ma tiene il campione italiano Colbrelli assieme a Bonnamour! Cedono Matthews e Perichon! 16.49 Fabien Doubey (Team TotalEnergies) ripreso dal gruppo Colbrelli. 16.46 E ci prova ancora una voltache resta tutto solo in testa alla corsa! 16.45 I ...

