LIVE – Tour de France 2021, 16^ tappa Pas de la Case-Saint Gaudens: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 13 luglio 2021) Il Tour de France 2021 riprende dopo il giorno di riposo e lo fa con la sedicesima tappa, lunga 169 chilometri da Pas de la Case a Saint Gaudens. Il gruppo rimane sui Pirenei, ma i quattro GPM di giornata non sembrano poter impensierire troppo gli uomini di classifica. Possibile quindi un’altra fuga vincente, ma i big dovranno comunque tenere gli occhi aperti e non sprecare troppe energie alla vigilia di due tapponi d’alta quota che risulteranno con ogni probabilità decisivi. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Ilderiprende dopo il giorno di riposo e lo fa con la sedicesima, lunga 169 chilometri da Pas de la. Il gruppo rimane sui Pirenei, ma i quattro GPM di giornata non sembrano poter impensierire troppo gli uomini di classifica. Possibile quindi un’altra fuga vincente, ma i big dovranno comunque tenere gli occhi aperti e non sprecare troppe energie alla vigilia di due tapponi d’alta quota che risulteranno con ogni probabilità decisivi. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - Eurosport_IT : E dopo il secondo giorno di riposo, si torna a salire sulle strade del Tour ???????? ?? H 13:00 - Pas de la case - Sai… - peachofbizzle : RT @miserablenhorny: JUSTIN NELLA LIVE HA DETTO CHE NEL TOUR CANTERÀ ANCHE ALCUNE CANZONI DI JOURNALS, PURPOSE E MY WORLD VOGLIO URLAREEEEE… - infoitsport : LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: percorso da fughe, qualche ribaltone in classifica generale? -