LIVE Musetti-Laaksonen | ATP Bastad 2021 in DIRETTA | si inizia al termine di Mikael Ymer-Ruusuvuori

(Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:03vanno al terzo set, 4-6 in favore del finlandese nel secondo. 16:23 In corso il match che precede; il padrone di casaha vinto il primo set 6-1 sul finlandese Emil. L’ultima uscita dia Wimbledon – La giornata di ieri aBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel confronto che mette di fronte, ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTAscritta su OA Sport.- LAAKSONEN, PROGRAMMA E ORARIO D'INIZIO MARTEDÌ 13 LUGLIO:...CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(Q) HENRI LAAKSONEN - (6) LORENZO, 4° match sul Centre Court dalle 11.00 (dopo Ymer - Ruusuvuori) Primo turno Atp 250 Båstad 2021 (terra battuta)affronta Laaksonen nell'esordio ...Atp Bastad e Amburgo, si torna sulla terra rossa. In Svezia e in Germania tocca ai tre tennisti azzurri: pronostici, diretta tv e streaming.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ultima uscita di Musetti a Wimbledon - La giornata di ieri a Bastad Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confron ...