L’Italia vince gli Europei: a Guidonia l’INGV registra la gioia azzurra come un terremoto (Di martedì 13 luglio 2021) Un tifo da terremoto. A pochi passi da Roma, a Guidonia Montecelio, il tifo per gli azzurri che domenica hanno vinto ai rigori gli Europei è stato registrato come una scossa sismica da parte dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In tutta Italia l’entusiasmo per questa Nazionale è stato alle stelle, e i momenti di ansia dei calci di rigore in finale contro l’Inghilterra hanno fatto tremare le vene ai polsi di molti tifosi. Nel piccolo comune laziale la gioia per la vittoria di Chiellini e compagni è stata talmente incontenibile che la rete nazionale ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Un tifo da. A pochi passi da Roma, aMontecelio, il tifo per gli azzurri che domenica hanno vinto ai rigori gliè statotouna scossa sismica da parte del, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In tutta Italia l’entusiasmo per questa Nazionale è stato alle stelle, e i momenti di ansia dei calci di rigore in finale contro l’Inghilterra hanno fatto tremare le vene ai polsi di molti tifosi. Nel piccolo comune laziale laper la vittoria di Chiellini e compagni è stata talmente incontenibile che la rete nazionale ...

Advertising

RaiUno : ?? C A M P I O N I D’ E U R O P A ???? ???? L’Italia vince #Euro2020 @Vivo_Azzurro ???? ?? #11luglio #ItaliaInghilterra… - meb : L’Italia vince!!!!! Scendono lacrime di gioia in questo giorno di orgoglio per tutto il Paese, bravissimi #azzurri… - chetempochefa : SIAMO CAMPIONI D’EUROPA ???? L’Italia vince #EURO2020, grandi i nostri azzurri ???? - enciro59 : RT @PrimaldaZ: Dopo 55 anni l’Italia vince il torneo di calcio europeo. Ma se ha vinto l’Italia perché avrebbe vinto l’Europa? Che razza di… - pizzaandbeer_ : RT @Ri_Ghetto: Chissà se in una stagione di The Crown metteranno anche l’Italia che vince sull’Inghilterra in casa -