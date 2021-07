L’insegnamento del Latino e del Greco ha ancora senso? Lettera (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi, alla luce dell’innovazione digitale, si tende a svalutare lo studio dei classici , ma non ci si rende conto che in realtà anche il lessico della rete ogni tanto nasconde legami inaspettati :ad esempio con il Greco….. crittografia da ?????ó? , sincrono da ????????? «contemporaneo», comp. di ??? «con, insieme» e ?????? «tempo», asincrono L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi, alla luce dell’innovazione digitale, si tende a svalutare lo studio dei classici , ma non ci si rende conto che in realtà anche il lessico della rete ogni tanto nasconde legami inaspettati :ad esempio con il….. crittografia da ?????ó? , sincrono da ????????? «contemporaneo», comp. di ??? «con, insieme» e ?????? «tempo», asincrono L'articolo .

