L'incidenza a quota 15 e la variante Delta spingono verso la zona gialla? Gli esperti della Regione frenano: ecco perché (Di martedì 13 luglio 2021) ANCONA Calma, molta calma e gesso. È vero che la nostra Regione è stata indicata - sul sito Epicentro dell'Istituto superiore di sanità - tra le quattro che potrebbero rischiare nel giro di qualche ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 luglio 2021) ANCONA Calma, molta calma e gesso. È vero che la nostraè stata indicata - sul sito Epicentro dell'Istituto superiore di sanità - tra le quattro che potrebbero rischiare nel giro di qualche ...

Advertising

UispCalabria : RT @TizianoPesce: Nel 2020 la quota di minori in povertà assoluta supera il 13% - Incidenza della povertà assoluta per fascia d'età (2005-2… - 24emilia : Covid. In Italia l’indice Rt risale a quota 0.66, aumenta anche l'incidenza dei nuovi casi - openpolis : RT @UispNazionale: Nel 2020 la quota di minori in povertà assoluta supera il 13% - Incidenza della povertà assoluta per fascia d'età (2005-… - TizianoPesce : RT @UispNazionale: Nel 2020 la quota di minori in povertà assoluta supera il 13% - Incidenza della povertà assoluta per fascia d'età (2005-… - UispNazionale : Nel 2020 la quota di minori in povertà assoluta supera il 13% - Incidenza della povertà assoluta per fascia d'età (… -