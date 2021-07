Lignano | Gennaro Sangiuliano presenta “Reagan Il presidente che cambiò la politica americana”

(Di martedì 13 luglio 2021) Giovedì 15 luglio alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, per gli Incontri con l’autore e con il vino,. Ilchela” (Mondadori), una moderna una biografia dettagliata e avvincente dedicata alpiù popolare dell’America, piena di informazioni, notizie e aneddoti. È il 4 novembre 1980: con un risultato schiacciante, gli americani eleggonodegli Stati Uniti Ronald. Ronnie, come lo chiamano gli amici, ...

ENRICOLIOTTI : 1 di 3 LIGNANO, INCONTRI CON L’AUTORE E CON IL VINO. GIOVEDÌ 15 LUGLIO GENNARO SANGIULIANO -

Il Friuli

Giovedì 15 luglio alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, per gli Incontri con l'autore e con il vino, Gennaro Sangiuliano presenta "Reagan. Il ...L'INCONTROGiovedì alle 18.30 al Palapineta di Lignano,, nel Parco del Mare, per gli Incontri con l'autore e con il vino, Gennaro Sangiuliano presenterà Reagan. Il presidente che cambiò la ...