Licenziamenti Gkn, sciopero generale a Firenze contro "l'arroganza" dei fondi (Di martedì 13 luglio 2021) sciopero generale generale nell’area metropolitana di Firenze il 19 luglio, con manifestazione la mattina in piazza Santa Croce e astensione dal lavoro per le prime quattro ore della giornata, a sostegno della vertenza Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Lo hanno proclamato i sindacati Cgil, Cisl e Uil per chiedere “il ritiro di tutti i Licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro”. La decisione di chiudere la Gkn, sottolineano i sindacati in una nota, ”è l’espressione più ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021)nell’area metropolitana diil 19 luglio, con manifestazione la mattina in piazza Santa Croce e astensione dal lavoro per le prime quattro ore della giornata, a sostegno della vertenza Gkn di Campi Bisenzio (). Lo hanno proclamato i sindacati Cgil, Cisl e Uil per chiedere “il ritiro di tutti i, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro”. La decisione di chiudere la Gkn, sottolineano i sindacati in una nota, ”è l’espressione più ...

